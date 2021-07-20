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Kahramanmaraş’ta drone destekli trafik denetimi

Kahramanmaraş’ta trafik kazaların önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 20.07.2021, 15:52
Kahramanmaraş’ta drone destekli trafik denetimi
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Kahramanmaraş’ta trafik kazaların önlenmesi için drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Onikişubat ilçesi Hacımustafa Mahallesi Görgel Tarım Önünde bayram nedeni ile jandarma trafik timleri meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi maksadıyla, drone ile trafik denetimi yaptı.

Uygulamada sürücüler genel trafik kuralları konusunda bilgilendirilerek bayram süresince uykusuz araç kullanılmaması trafik kurallarına uyulması kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı. Sürücülere bayram şekeri ikramı ve çocuklara Jandarma oyuncak araba takdimi yapıldı. Kazaların önlenmesi amacıyla denetimler aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.
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