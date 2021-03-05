Kahramanmaraş’ta dinamik denetimler başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirlerine yönelik “Dinamik Denetim Süreci” genelgesi üzerine yoğunlaştırılmış denetimler gerçekleştiriyor. Şehir genelinde oluşturulan 33 ayrı denetim ekibi maske, mesafe ve temizlik uygulamalarını takip ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “Yeniden Kontrollü Normalleşme Süreci” çerçevesinde denetimlerini artırdı. Zabıta Dairesi Başkanlı il genelinde 33 ayrı denetim ekibi oluşturuldu. Oluşturulan denetim ekipleri görevlendirildikleri bölgelerde Covid-19 salgınının önlenmesi kapsamında genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları doğrultusunda yoğunlaştırılmış denetim faaliyetlerine başladı. Denetimler kapsamında, sorumluluk alanlarındaki tüm işyerleri, toplu taşıma araçları, parklar, caddeler ve sokakları tek tek taranarak İçişleri Bakanlığı Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) sistemine kayıt ediliyor. Ayrıca vatandaşlar ve esnaflarca maske, mesafe ve hijyen kurallara uyulması için yeniden faaliyete giren işletmelerde ve toplu olarak bulunulan alanlarda zabıta ekiplerince uyarılar yapılıyor.