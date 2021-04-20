Kahramanmaraş’ta dezenfeksiyon çalışmaları

Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi pandemiyle mücadele kapsamında şehir genelinde dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, kamusal ve ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, Demirciler Çarşısı, Kapalı Çarşı, Sarayaltı Çarşısı, Saraçhane, Kuyumcular Çarşısı, Kıbrıs Meydanı, Bakırcılar Çarşısı, Katiphan ve Otobüs Terminali’nde dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Şehir genelinde vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarımız devam ediyor" denildi.