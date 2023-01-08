Kahramanmaraş’ta derbi öncesi dostluk görüntüleri

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı öncesi her iki takımın taraftarları da dostluk mesajları verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 18’nci haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Oynanacak derbi maçı öncesinde her iki takımın da taraftarları sokaklara inerek takımlarına desteklerini iletirken, centilmen taraftarlar ezeli rekabetin sahada olduğunu ebedi dostluğu daim olduğunu belirti.

Ezeli rekabetin sadece sahada kaldığını dile getiren Galatasaray taraftarı Ömer Faruk Kültür, “Bir Galatasaray taraftarı olarak derbi öncesinde Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Her şeyden önce dostluk ve kardeşlik kazansın istiyorum. Futbol demek kardeşlik ve dostluk demektir. İnşallah bu maç kavgasız gürültüsüz geçer. Derbi tahminim 2-0 Galatasaray lehine olmasından yana ama Fair-Play’in her şeyin önünde olmasını diliyorum” dedi.

Fenerbahçe taraftarı Fahri Çetin ise, “Edebi dostluk ezeli rekabet. Kimsenin burnu kanamadan, kimsenin canı yanmadan inşallah bir derbi daha biter. Derbi ezeli rekabetin yanı sıra kardeşlik ve dostluktur. Derbi tahminim ise 6-1 Fenerbahçe” diye konuştu.

Omuz omuza vererek derbi saatini beklediklerini dile getiren çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen Gökhan Dertli ve Hasan Çetin, “Ezeli rekabetin sadece sahada kaldığı ve ebedi dostluğumuzun daim olduğu inancıyla herkese keyifli bir sezon diliyoruz Bu dostluğun uzun dönem sürmesi dileğiyle” şeklinde konuştular.