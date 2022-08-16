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Kahramanmaraş’ta dağıtılan biberde hasat başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve üreticiye destekleri çerçevesinde dağıttığı biberlerde hasat başladı.

KAHRAMANMARAŞ 16.08.2022, 13:32
Kahramanmaraş’ta dağıtılan biberde hasat başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma ve üreticiye destekleri çerçevesinde dağıttığı biberlerde hasat başladı.

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Onikişubat ve Türkoğlu’nda çiftçilere dağıtılan 2,5 milyon adet biber fidesinde hasat heyecanı başladı. Çiftçilere yüzde 80 hibe ile sağlanan coğrafi işaretli ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fide desteği, geleneksel ürünün üretim hacminin artırırken; üreticiye de önemli bir katkı sağlıyor.

Mahalle ve Tarım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan üreticilere sağlanan fide desteğiyle ilgili yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimizin yanındayız. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz ‘Kahramanmaraş Kırmızı Biberi’ fidesi desteğimiz 3 yılda toplamda 6,5 milyona ulaştı. Bu ürünümüzün her geçen yıl katma değerini ve pazar payını artırmayı hedefliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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