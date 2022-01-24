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Kahramanmaraş’ta çorba ikramı
Kahramanmaraş’ta kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların düştüğü bugünlerde vatandaşlara çorba ikram ediliyor.
KAHRAMANMARAŞ 24.01.2022, 15:04
Kahramanmaraş’ta kar yağışıyla birlikte sıcaklıkların düştüğü bugünlerde vatandaşlara çorba ikram ediliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için her gün 2 bin kişilik çorba hazırlıyor. Şehrin yöresel tatları farklı noktalarda vatandaşlarla buluşuyor. İkramlardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.