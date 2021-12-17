Kahramanmaraş’ta çöpler sanat eserine dönüştürüldü

Kahramanmaraş’ta güzel sanatlar kursuna katılan öğrenciler, çöpten topladıkları geri dönüşüm malzemeleriyle adeta sanat eserleri ortaya çıkardı.

Dulkadiroğlu Belediyesinin başlattığı Gençlik Merkezinde çeşitli sanat kurslarına katılan öğrencilerin büyük emekler harcayarak ortaya çıkardığı geri dönüşüm sergisine ilgi yoğun oldu.

Açılış sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, "Burada sanat eseri kıymetinde görmüş olduğunuz her şey atık malzemelerden meydana getirildi. Burada amacımız gençlerimizin ve sonraki nesillerin çevre ve geri dönüşüm bilinci kazanmasıdır. Evlerimizde atık olarak gördüğümüz malzemelerin birer sanat eserine dönüşeceğinin ispatıdır. Ben bu güzel eserlere emek harcayan öğrenci kardeşlerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. İnşallah bu bilinçle ilçemizden başlayarak ülkemizde ve tüm dünyada çevre hassasiyeti daha fazla artar diyorum" dedi.

Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ise, “Bizlerin alıp kullandığı ve işlevini kaybedince atmayı düşündüğü malzemelerden adeta sanat eseri ortaya çıkarmışlar. Maalesef son yıllarda tüketim toplumu haline geldik. Daha çok tüketerek daha çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Bunun yerine elimizdekileri nasıl daha iyi kullanabiliriz konusunda bu sergi bir örnek olmuştur. Atık olarak gördüğümüz malzemelerin farklı amaçlar için kullanılabileceğini gösteren öğrencilerimize ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” ifadesini kullandı.