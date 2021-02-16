Kahramanmaraş’ta caddelere "geri dönüşüm kumbaraları" yerleştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık projesi kapsamında kent geneline cadde ve bulvarlara, ‘geri dönüşüm kumbaraları’ yerleştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında şehir genelinde konumlandırdığı kumbaralar ile geri dönüşüme destek olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyafetler başta olmak üzere çanta, ayakkabı, nevresim ve perde gibi tekstil ürünlerinin de toplanacağı geri dönüşüm kumbarasından şu ana kadar 56 adet yerleştirildi. Geri dönüşüm kumbaralarının sayısı 300’ü bulacak. Projeyle, tekstil ürünlerinin üretimi sebebiyle oluşan karbon ayak izinin önlenmesi ve ekosistemin korunması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Şehrimizin çeşitli cadde ve bulvarlarına yerleştirdiğimiz geri dönüşüm kumbaralarının geri dönüşüm sürecine ciddi bir katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin tekstil ürünlerinin önemli bir kısmı dönüşüme sokularak tekrar kullanılabilir olacak. Her yıl atık olarak değerlendirilen kişi başı ortalama 40 kilogram tekstil ürününün yeniden kullanılması, ekosistemin korunması için atılmış güzel bir adım olacak” denildi.