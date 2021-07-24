Kahramanmaraş’ta Büğet Su Sarnıcı yıllara meydana okuyor

Kahramanmaraş’ta Roma ve Bizans dönemine ait olan Büğet Su Sarnıcı yıllara meydana okuyor.

Afşin ilçesinde bulunan Büğet Su Sarnıcı Büğet ve Kaşanlı Mahallelerinin ortasında hala işlevini sürdürüyor.

Konuyla ilgili bilgi veren araştırmacı-yazar Mehmet Gören, “Büğet Su Sarnıcı bir Roma barajıdır. Afşin ovasının verimli toprakları sulandı. Kaşanlı ve Büğet Mahallelerinde birçok su kanalı ve su kemeri ile su yollarına rastlanmakta.Afşin’de 10’a yakın su sarnıcının belirlendiği, birbirine çok yakın yapıldığı, su sarnıçlarının bir bölümünün de günümüze kadar kullanıldığı bilinmekte. Ayrıca tüm yapılar erken ve geç Roma ve Bizans dönemine ait .Afşin-Efsus Romalılar ve Bizanslılar döneminde nüfusu kalabalık olduğundan su gereksinimi çok olduğu ve bundan dolayı da Büğet Su Sarnıcını yapmışlardır. Büğet Su Sarnıcının özelliklerinden biride duvarları ve yapısı özel Horasan harcıyla yapılmış olmasıdır” dedi.