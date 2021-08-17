Kahramanmaraş’ta bölgenin en büyük alışveriş fuarı açıldı

Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi ile Terziler ve Konfeksiyoncular Odası işbirliğiyle Kafum’da Kahramanmaraş Alışveriş Festivali açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgenin en büyük alışveriş fuarı statüsündeki “Kahramanmaraş Alışveriş Festivali” açılış programına katıldı.

Programda konuşan başkan Güngör, “Bölgemizin en büyük alışveriş fuarını açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımız sahip olduğu ticaret hacmi ve sektörel çeşitliliğiyle öncü bir şehir. Bu tip etkinlikler de ticari bir hareketlilik oluşturması bakımından son derece önemli” dedi. KAFUM’da açılışı gerçekleştirilen alışveriş fuarı, 22 Ağustos Pazartesi tarihine kadar hazır giyim, tuhafiye, ev tekstil ürünleri ve hediyelik sim sırma dâhil binlerce çeşit ürünü vatandaşların beğenisine sunacak.

Kahramanmaraş’ımız birçok farklı sektörde önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle tekstil, kuyumculuk, hediyelik eşya üretimlerinde gurur duyacağımız bir ticaret hacmimiz var. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz bu etkinliğin de esnaflarımız tararından üretilen ürünleri, vatandaşlarımızla buluşturması bakımından bir hareketlilik oluşturacağını öngörüyoruz. Sektörel kümelenmeyi son derece önemsiyorum. Ayakkabıcı esnaflarımızda olduğu gibi, 200’e yakın esnafımızın ve 10 bine yakın vatandaşımızın üretim sağladığı terzi ve konfeksiyon sektöründe de derli toplu bir alan oluşturacağız. Bu sağlandığı zaman ticaret hacmimiz en az iki üç kat artacaktır” dedi.