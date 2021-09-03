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Kahramanmaraş’ta bisiklet hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir apartmandan bisiklet çakan 2 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 03.09.2021, 18:49
Kahramanmaraş’ta bisiklet hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bir apartmandan bisiklet çakan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Selçuklu Mahallesi’nde bir site içindeki apartmandan bisiklet çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alınan A.H. (20) ve H.K. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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