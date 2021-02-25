Kahramanmaraş’ta bin 100 fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş’ta ağaçlandırma çalışmaları kapsamında bin 100 servi ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterleri arasında yer alan Kuzey Çevre Yolu’nda, toplamda 5 bin 500 metre uzunluğundaki refüjü ağaçlandırıyor. Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler tarafından, bölgenin iklimine ve topografyasına uygun olarak seçilen bin 100 adet servi ve sedir fidanının dikimi gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda, bulvar ve caddelerimiz dâhil tüm arterlerimizde doğanın muhafazasına azami ölçüde hassasiyet gösteriyoruz. Arterlerimizde yaptığımız çalışmalarla, hemşehrilerimizin hem ulaşım konforu sağlanıyor hem de yollarımızda yeşil bir kuşak oluşturuyoruz” ifadeleri kullanıldı.