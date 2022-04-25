Kahramanmaraş’ta bayram tatili boyunca dronlu trafik denetimi yapılacak

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı tatilinin sorunsuz geçmesi adına-30 Nisan ile 1-4-6-7-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında dronlu denetim yapacak.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Ramazan Bayramı tatili süresince trafiğin yoğunlaşacağı değerlendirilen 29-30 Nisan ile 1-4-6-7-8 Mayıs 2022 tarihlerinde, Kahramanmaraş’ta dron ile trafik denetimi gerçekleştirileceği belirtilerek, "Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; denetim faaliyetlerinin her zaman ve her yerde etkin bir şekilde gerçekleştirilerek, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun" sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için, şehirlerarası karayollarında gözlenen ‘sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek’ gibi ihlallerin önlenmesine yönelik olarak hava durumunun elverdiği ölçüde havadan özel trafik denetimi Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından yapılmaktadır. Havadan yapılacak denetimler; sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, kırmızı ışık ihlali, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir" denildi.