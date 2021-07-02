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Kahramanmaraş’ta balık adamlardan dalgıçlık eğitimi

Kahramanmaraş’ta su altı arama kurtarma ekibi, Hakkâri Yüksekova İtfaiyesi’nden gelen personele barajlarda eğitim verdi.

KAHRAMANMARAŞ 02.07.2021, 13:46
Kahramanmaraş’ta balık adamlardan dalgıçlık eğitimi

Kahramanmaraş’ta su altı arama kurtarma ekibi, Hakkâri Yüksekova İtfaiyesi’nden gelen personele barajlarda eğitim verdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uzman balık adam kadrosu, Hakkâri Yüksekova İtfaiyesi personeline zorlu bir dalgıçlık eğitimi verdi.

Eğitimler kapsamında, su altındaki çeşitli beceriler, arama kurtarma yöntemleri, dalış teçhizatlarının kullanımı ve bakımı, müdahale stratejileri gibi çeşitli konular işlendi. Yüksekova İtfaiyesi personeli Mazlum Yaşar dalışların çok verimli ve faydalı geçtiğinin belirterek, “Özveri gerektiren bu yüksek riskli görev, insan hayatına verilen önemin bir göstergesidir. İtfaiyecilik, çok kutsal bir meslek ve bizler bu görevi severek icra ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile yaptığımız bilgi ve tecrübe paylaşımı bizlere çok şey kattı. Bizlere bu imkânı sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere tüm Büyükşehir İtfaiyesi’ne teşekkür ederim” dedi.
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