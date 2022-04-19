Kahramanmaraş’ta Bağımlılıkla Mücadele İl Çalıştayı

Kahramanmaraş’ta Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Ben Olsaydım" temalı Bağımlılıkla Mücadele İl Çalıştayı düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Nuri Öksüz, bağımlılıkla mücadelede il bazında verilen mücadeleye dikkat çekti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’da yaptığı konuşmada, “Bireylerin, özellikle de çocuk ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve mutlu bir toplum oluşturmak için oldukça önemlidir. Bugün de gençlerimiz başta olmak üzere; tüm vatandaşlarımızı bağımlılıktan korumak için geliştireceğimiz yöntemler, süreçte yaşayacağımız sorunlar ve çözüm yollarını belirlemek amacıyla; Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nda bulunan kurumlarımızın temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacak gönüllülerin katılımıyla, Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu çalıştay ile birlikte bağımlılıkla mücadele kapsamında tespit edilen sorunlara yönelik olarak “Ben Olsaydım” yaklaşımı ile çözüm önerilerinin geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.

İki gün sürecek çalıştay, bağımlılıkla ön sıralarda mücadele eden uzmanlar tarafından yapılacak sunumlar ve verilecek eğitimlerle devam edecek.