Kahramanmaraş’ta "Atma Ede" uyarısı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

Uluslararası çapta kutlanan Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir araya gelenler, çevreye gelişi güzel atılmış atıkları topladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce, kentin uğrak mesire alanlarından olan Seyir Terası’nda gerçekleştirilen etkinlikte, "şehrimizin güzel çehresini birlikte koruyalım" mesajı verildi.

Doğal yaşamı tehdit eden plastik atıklardan, tekstil ve ev tipi atıklara kadar her türden toplanılan atıklar, Kürtül Katı Atık Bertaraf Tesisine sevk edildi.

Ormanlık bölgede düzenlenen etkinlik sonrası çöp torbalarıyla “Atma Ede” yazması renkli görüntüler oluşturdu.