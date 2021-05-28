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Kahramanmaraş’ta arı kovanı hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 16 adet arı kovanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ 28.05.2021, 17:08
Kahramanmaraş’ta arı kovanı hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta 16 adet arı kovanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi eski Narlı Mahallesi Haydarhöyük obasında bulunan 16 adet arı kovanın çalınması üzerine jandarma ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma ekipleri, Türkoğlu ilçesinde çamlık alanda arı kovanlarını bularak sahibine teslim etti.

Arı kovanlarını çaldığı belirlenerek gözaltına alınan M.A. (30) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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