Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Namık Kemal Mahallesinde polisten kaçmaya çalışan bir şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelinin, Samsun’da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.