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Kahramanmaraş’ta aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 27.05.2022, 23:48
Kahramanmaraş’ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat masasınca, ‘Kasten Öldürme’ suçundan 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.O.Z. (32) isimli şahıs, Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi’nde olduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.