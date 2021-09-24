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Kahramanmaraş’ta aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkındaki 12 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ 24.09.2021, 16:12
Kahramanmaraş’ta aranan firari yakalandı

Kahramanmaraş’ta hakkındaki 12 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri aranan şahıslara yönelik Yahya Kemal Mahallesi’nde çalışma yaptı. Çalışmada, ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma’ suçundan 12 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan S.B. (28) bir oto yıkamacıda yakalandı.

Gözaltına alına S.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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