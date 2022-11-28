Kahramanmaraş’ta aranan 2 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş’ta haklarında 22 yıl 3 ay ile 15 yıl 11 ay hapis cezası kesinleşmiş 2 hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, hapis cezası kesinleşen şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında silahla yağma suçundan 22 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. ile hırsızlık ve uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak suçlarından 15 yıl 11 ay cezası olan H.Ö.G. tespit edilip yakalandı.

Yakalanan 2 hükümlü sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.