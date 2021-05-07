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Kahramanmaraş’ta ağaçlar zararlılardan korunuyor

Kahramanmaraş’ta ağaçlarda bulunan zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

KAHRAMANMARAŞ 07.05.2021, 16:12
Kahramanmaraş’ta ağaçlar zararlılardan korunuyor

Kahramanmaraş’ta ağaçlarda bulunan zararlılara karşı ilaçlama çalışmaları sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin çeşitli sokak, cadde ve bulvarlarda bulunan ağaçlarda “afid” isimli parazitlerle mücadele gerçekleştiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan ilaçlamalara ilişkin yapılan açıklamada, “54 araç ve 110 personelimizle şehir genelinde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Halk, çevre ve bitki sağlığının korunması için öngördüğümüz zararlı popülasyonlarına periyodik uygulamalarla müdahale ediyoruz” denildi.
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