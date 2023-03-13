Kahramanmaraş’ta 830 noktada temizlik çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 85 araç ve 610 personelle şehir genelinde 830 noktada temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Depremzedelerin barınma, gıda, ulaşım gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve mağduriyet yaşamamaları noktasında faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığının korunması ve meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçilmesi için de şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 85 araç ve 610 personel aktif olarak görev alırken toplamda 830 noktada temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları gerçekleştiriliyor. Geçici barınma merkezleri ve ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamaları aralıksız bir şekilde devam ederken; ana cadde, bulvar ve sokaklarda gerçekleştirilen yıkama çalışmalarıyla da arterler toz, toprak ve atıklardan arındırılıyor. Yoğun bir şekilde devam eden temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla, meydana gelebilecek salgın hastalıkların önüne geçilerek halk sağlığının korunması ve kent estetiğinin sağlanması hedefleniyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir genelinde çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.