Kahramanmaraş’ta 6.4’lük deprem tatbikatı

Kahramanmaraş’ta bir okulda gerçeği aratmayan deprem tatbikatı yapıldı.

Onikişubat İlçesi Maarif Anadolu Lisesinde yapılan tatbikatta, senaryo gereği, ders sırasında 6.4 büyüklüğünde meydana gelen sarsıntı hissedilince tüm sınıflarda öğrenciler çök, kapan, tutun hareketiyle kendilerini koruyarak dışarı çıktı. Toplanma bölgelerinde sınıf öğretmenlerince yoklamalar alınarak 5 öğrencinin eksik olduğu tespit edildi.

112 acil çağrı merkezi aranarak durum bildirilip yardım istendi. Olay yerine AFAD, AKUB, JAK, UMKE, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri okul katlarındaki yaralı öğrencileri tespit ederek aşağıya indirdi.

Daha sonra, arama kurtarma görevlilerince bina kontrol edilerek içeride hiç kimse kalmadığı görüldü.

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle bütün okullarımızda deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Bizim ilimizde de yaklaşık bin 80 okul ve yaklaşık 300 bin öğrencinin katılımı ile düzenledik. Öğrencemiz disiplinli bir şekilde tatbikatı gerçekleştirdi” dedi.

Maarif Anadolu Lisesi Okul Müdürü Muhammet Kılıçsallayan ise, “Okulumuzda senaryoya uygun bir şekilde binamızı tahliye ederek öğrencilerimizle toplanma noktalarında toplanıldı. Daha sonra, içeride kalan yaralı öğrencilerimizin tahliye edilmesi ile tatbikatımızı tamamladık” diye konuştu.