Kahramanmaraş’ta 5 milyon 402 bin fidan toprakla buluştu

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, 2021 yılında 5 milyondan fazla fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nün 2021 faaliyeti hakkında açıklamam yapan Koç, “Kahramanmaraş ilimizin ormanlık alanı 521 bin 413 hektardır. İlimizin yüzde 36 ormanla kaplıdır. Ormanlık alanlarımızın artırmak için her yıl fidan dikimine devam ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizde 2021 yılında 5 bin 402 bin adet fidan dikildi. Bölge Müdürlüğümüz genelinde ise 9 milyon 817 bin adet fidan toprakla buluştu. 2021 yılında 100 kilometrelik yol ağaçlandırması yapılmıştır. Kahramanmaraş ilimizde ise Edebiyat yolunda 28 kilometre yol ağaçlandırılarak yeşil bir görüntü oluşmuştur” dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü olarak tarım ve hayvancılığa desteklerinin devam ettiğini belirten Koç, “Meralarda mera ıslah çalışmaları yapılmaktadır. 2021 yılında 200 hektarlık alanda mera ıslah çalışması yapılmıştır. Bu sahalara suluklar ve gölgelikler yapılmıştır. Gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında 2015-2020 arasında 450.000 adet badem, 97.400 adet ceviz, 70.390 adet zeytin, 10.200 adet alıç, 55.000 adet menengiç, 430,000 adet diğer türlerden olmak 1.112.990 adet GGT dikilmiştir. 117.934 adet delice, 178.000 adet alıç, 137.000 adet menengiç, 111.000 adet diğer türlerden olmak üzere 543.934 adet aşılama yapılmıştır” dedi.

Ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Bölge Müdürü Koç, “Ağaçlandırmada kullanılan fidanları kendimiz üretmekteyiz. Bölge Müdürlüğümüz genelinde 11 milyon fidan üretimi yapılmakta, Kahramanmaraş genelinde ise 2021 yılında 5 milyon 22 bin fidan üretilerek ağaçlandırma sahalarında kullanılmıştır” dedi.

2021 yılında, Kahramanmaraş’ta 102 adet yangın çıktığını söyleyen Koç, “Bu yangınlarda 430 hektar alan zarar görmüştür. Yangınlara hızlı müdahale için yangın havuzları yapılmaktadır. Şuan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğümüzde 62 adet yangın havuzu ve 70 adet baraj ve gölet olmak üzere toplam 132 adet su kaynağı mevcuttur. 2021 yılında 8 adet yangın havuzu daha yapılarak toplam yangın havuzu sayımız 70 olmuştur” diye konuştu.