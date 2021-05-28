Kahramanmaraş’ta 5 mahallede yol bakım onarım çalışması yapılıyor

Kahramanmaraş’ta mahalle yollarında bakım ve onarım çalışma yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Karamanlı ile Baydemirli mahalleleri arasında yaklaşık 17,5 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt yama uygulaması devam ediyor.

Kılağlı Mahallesi ile Bertiz mevkii arasındaki 3 kilometrelik yolda genişletme çalışması gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla yolun genişliği 10 metreye yükseltilecek. Baydemirli Mahallesi ile Sahil Obası arasındaki 12 kilometrelik yolda ise serme sıkıştırma ve sathi kaplama uygulamasına başlanacak.

Diğer bir merkez ilçe Onikişubat’a bağlı Küçüksır Mahallesi’nde ise toplam bin 300 metre uzunluğundaki yolda sathi asfalt çalışması tamamlandı. Ayrıca Çokran Mahallesi’nde de 2 bin 200 metre uzunluğundaki arterde sathi asfalt çalışmaları devam ediyor.