Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaşanmasının ardından sık tekrarlanan artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamaya göre Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.26’da gerçekleşen deprem yerin 4.63 kilometre derinliğinde meydana geldi.