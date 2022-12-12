Kahramanmaraş’ta 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde ikamet, iş yer ve otodan meydan gelen 7 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheliler B.Z., H.H.Ö., B.G. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.