Kahramanmaraş’ta 3 yeni köprü ulaşımı kolaylaştıracak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Dulkadiroğlu’nun Yusufhacılı Mahallesi’ndeki eski köprünün yerine inşa edilen çift şeritli yeni köprü tamamlanarak trafiğe açıldı.

Bir süre önce Dulkadiroğlu ilçesinin kırsal mahallelerinden Yusufhacılı’da başlatılan köprü yenileme çalışmaları tamamlandı. Mahallenin ana girişi olarak kullanılan ve darlığı sebebiyle aksamalara sebebiyet veren 5 metrelik köprü iki kat genişletildi. Köprüye ulaşım sağlayan virajlı bağlantı yolunda da genişletme ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilirken, ulaşım daha güvenli hale geldi.

Yusufhacılı Mahallesi ile aynı bölgede yer alan Peynirdere Mahallesi’nde ise eski köprünün yerini çift şeritli yeni köprü alacak. Betonarme uygulamaların başladığı 4,5 metrelik köprü, 10 metreye genişletilecek ve yerden 1,5 metre yükseltilecek. Bulanık Mahallesi’nde de yol kotu sorunu olan ve ani düşüşleri sebebiyle araçların görüş mesafesini daraltarak aksamalara sebebiyet veren eski köprü yenilenecek. Yeni yapılacak köprünün genişliğinin 10 metre olması planlanırken, çalışmalara kısa süre içerisinde başlanacak.