Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi geçit töreni düzenlendi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’ncu yıldönümü dolayısıyla Kahramanmaraş’taki Trabzon Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamaların devamında Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı.

Coşkun, yaptığı konuşmada, “Bugün, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla hep birlikte kutluyoruz. Cumhuriyet, Aziz Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verdiği emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşun, vatan sevgisinin, egemenliğine sahip çıkma ve bağımsız yaşama iradesinin ortaya çıkardığı bir eserdir. Cumhuriyetimizin kurulduğu 29 Ekim 1923 yılından itibaren geçen 99 yılda Türkiye Cumhuriyeti, büyüyen ekonomisi, sağlık, eğitim, bilim ve kültür alanındaki atılımları ve demokrasisiyle, dünyanın yükselen güçlü ülkeleri arasındaki yerini almış, önemli mesafeler kat etmiştir. Bizler de aynı ruhla cennet vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkacak, gelecek kuşaklara her alanda gurur duyacakları bir ülke bırakmak için gayret edeceğiz” dedi.

İlk, orta ve lise öğrencilerinin okudukları şiirler herkesi duygulandırırken, il jandarma komando birliğinin gerçekleştirdiği gösteri ise büyük alkış aldı.

Program, Kahramanmaraş zeybek ekibinin dansı ve geçit töreniyle son buldu.