Kahramanmaraş’ta 2 gün boyunca dron kullanmak yasaklandı

Kahramanmaraş’ta insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımı 2 gün süreyle yasaklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "23 Aralık 2022 Cuma günü saat 08.00’den 25 Aralık 2022 Pazar günü saat 08.00’e kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla İl Geneli Mülki İdare Sınırları içerisinde her ne amaçla olursa olsun, ağırlığına ve irtifasına bakılmaksızın her çeşit ve her sınıftaki insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır” denildi.