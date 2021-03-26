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Kahramanmaraş’ta 2 ayda 2 ton tekstil atığı işlendi

Kahramanmaraş ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarıyla 2 ayda yaklaşık 2 ton tekstil ürünü geri dönüşüme kazandırdı.

KAHRAMANMARAŞ 26.03.2021, 12:59
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Kahramanmaraş’ta 2 ayda 2 ton tekstil atığı işlendi

Kahramanmaraş ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında şehrin çeşitli yerlerine yerleştirilen geri dönüşüm kumbaralarıyla 2 ayda yaklaşık 2 ton tekstil ürünü geri dönüşüme kazandırdı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şubat 2021 tarihi itibariyle 84 adet geri dönüşüm kumbarası yerleştirildi.

Her türden kıyafet, ayakkabı ve çantanın yanı sıra nevresim, perde ve benzeri tekstil ürünlerinin bırakıldığı kumbaralara 2 ton tekstil ürünü geri dönüşümünü sağladı.

Merkezi cadde, bulvar ve meydanlara 300 adet yerleştirilmesi planlanan kumbaraların, yıllık kişi başı yaklaşık 40 kilograma kadar tekstil ürününün dönüşümünü sağlaması hedefleniyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Projeyle birlikte hem tekstil ürünlerinin üretimlerinde kullanılan kimyasalların ve gereken enerjinin tasarrufu sağlanarak karbon ayak izi azalıyor, hem de ihtiyaç sahipleri dönüştürülmüş ürünleri kullanabiliyor” ifadeleri kullanıldı.
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