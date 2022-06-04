Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 17 kişiden 19 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, son bir hafta içinde yaptıkları çalışmada; sokak üzerinde silah taşırken 9 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 8 kişi yakalandı.

5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahla yakalanan 17 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.