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Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 17 kişiden 19 adet silah ele geçirildi.

KAHRAMANMARAŞ 04.06.2022, 09:01
Kahramanmaraş’ta 19 silah ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda 17 kişiden 19 adet silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, son bir hafta içinde yaptıkları çalışmada; sokak üzerinde silah taşırken 9 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 8 kişi yakalandı.

5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 19 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silahla yakalanan 17 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

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