Kahramanmaraş’ta 1300 yol ulaşıma açıldı

Kahramanmaraş’ta şehir genelinde ulaşım hizmet ağının sürekliliğini sağmak için çalışmalara devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi, 210 araç ve 400’ün üzerinde personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu 3 günde toplamda bin 300 cadde, bulvar, ara sokak, kavşak ve grup yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kar kalınlığının ortalama 55 santimetre olarak ölçüldüğü kentte gerçekleştirilen çalışmalar, 11 ilçede 210 araç ve 400’ün üzerinde personelle yapılıyor.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalarda mobilize ekipler, açılan yollarda buzlanma riskine karşı solüsyon ve tuzlama uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.