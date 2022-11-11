Kahramanmaraş’ta 10 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonu çerçevesinde ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla 81 ilde düzenlenen fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Ülke genelinde olduğu gibi eş zamanlı olarak Kahramanmaraş’ta da fidan dikimi gerçekleştirildi. 10 bin fidanın toprakla buluşturulduğu organizasyonda farklı okullardan etkinlik alanına gelen öğrencilere ağaç diktirmeye ve yaşatmaya yönelik farkındalık oluşturuldu.

Ağaca karşı duyarlı, orman sevgisini aşılamak için her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

3 fidanı toprakla buluşturduğunu belirten ortaokul öğrencisi Beytullah Taha Bozdoğan, “Ağaç dikmek çok güzel bir hissiyat. Türkiye’nin gelecek nesilleri için ağaçlar çok önemli. Her kişi küçük yaşta ağaç dikmeye alışmalı” dedi.

Ülkedeki yeşil alanların artırılması için elinden geleni yapmak istediğini ifade eden bir diğer ortaokul öğrencisi Arzu Naz Sarıpınar da, “Ağaç dikmek için buraya geldik ve ülkemize daha fazla katkıda bulunabilmek için herkes burada ağaç dikiyor. Ağaçlara zarar vermeyelim ve daha fazla ağaç dikerek ülkemize daha faza katkı verelim” diye konuşu.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, “Öğrencilerimizin hepsine ağaç diktirmeye çalışıyoruz. Burası büyük bir saha ve burada yaklaşık 10 bin fidanı burada toprakla buluşturuyoruz. Buradaki amacımız ağaca karşı duyarlı, orman sevgisini aşılamak adına yapılan bir çalışma. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 81 ilde bin 23 lokasyonda yapılıyor. Bu da ülkemizin ağaçlandırmaya ve yeşillendirmeye önem verdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.