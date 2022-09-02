Kahramanmaraşlılar meyan ve reyhan şerbeti ile serinliyor

Kahramanmaraş’ta meyan ve reyhan şerbeti sıcak havalarda serinletici ve ferahlatıcı özelliklerinin yanında kendine has tadı ve rengiyle tadanların vazgeçemeyeceği içecekler arasında yer alıyor.

Kuddusi Baba Bulvarı’nda 16 yıldır büfe işletmeciliği yapan Mehmet Özbek, meyan şerbeti, reyhan şerbeti, limonata ve Osmanlı şerbeti satarak hem geçimini sağlıyor hem de vatandaşları serinletiyor.

2006’da küçük bir masada limonata ve meyan satmaya başladığını söyleyen Özbek, "Meyan şerbetinin faydası çok fazla. Böbrek taşlarını ve böbrek kumlarının dökülmesine yardımcı oluyor. Yazın ise susatmama özelliği var. Küçük pet bardak 4 lira büyük cam bardak 6 lira olarak satıyoruz. Ama ben burada paradan ziyade müşterilerin memnuniyetini önemsiyorum. Ne verirlerse onu kabul ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan Ramazan Bacak, "Buradan geçtiğim süreçlerde mutlaka meyan şerbeti limonata içerim. Buradaki lezzet farklı. Sıcak havalarda çok iyi gidiyor" diye konuştu.