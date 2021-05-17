Kahramanmaraşlı şehit kabri başında dualarla anıldı

Kahramanmaraş’ta, şehit veteriner uzman çavuş Ahmet Akdal, şehadetinin 40. gününde kabri başında dualarla anıldı.

Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan veteriner uzman çavuş Ahmet Akdal’ın kabri başında anma programı düzenlendi. Şehidin annesi, babası, eşi, kardeşlerinin de katıldığı anma etkinliği, Kur’an tilaveti ve duayla sona erdi.