Kahramanmaraşlı kadınlara KADES tanıtıldı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kadınlara ‘Kadın Acil Destek Uygulaması’ KADES’i tanıttı.

Ekipler, AVM ve Demokrasi Meydanında açtıkları stantta, kadınlara KADES’in ne olduğunu ve nasıl uygulandığını anlatıp bilgilendirici broşür dağıttı.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu’da stantı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.