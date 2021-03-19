Kahramanmaraş’ın otobüs terminali yenileniyor

Kahramanmaraş’ta 44 bin metrekare alana sahip şehirlerarası otobüs terminalinde yenileme çalışmaları yapılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan yapının iç mekânında kullanım ömrünü doldurmuş alanları yeniliyor. Sürdürülen çalışmalarla 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber ve 1 adet sağlık kabini, bebek bakım odası, mescit, abdestlik gibi bölümler inşa ediliyor.

Toplam 44 bin metrekare alana sahip terminalin dış mekânında ise alt ve üst yapı elemanları da bakıma alındı. Yenileme çalışmalarıyla, otobüs peronları, bekleme alanları ile araç manevra alanlarındaki zemin tamamen yenileniyor. Terminalde, peronların yerleşim alanları değişirken, deforme olmuş zeminde sıcak asfalt uygulaması da gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların yanı sıra dış mekânda yolcuların bekleme alanları da peyzaj uygulamalarıyla renklendiriliyor.