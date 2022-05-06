Kahramanmaraş’ın Nisan ayı ihracatı 535 milyon 784 bin dolara yükseldi

Kahramanmaraş’ın Nisan ayı ihracatı yüzleri güldürdü. Geçen yıla göre yüzde 22,2 büyüme kaydeden ihracat, 438 milyon dolardan 535 milyon dolara yükselirken, 6 sektör yüzde 399 ila yüzde 23 arasında büyüme gösterdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Kahramanmaraş’ın Nisan ayında, “Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Makine ve Aksamları, Tekstil ve Hammaddeleri, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Hazır giyim ve Konfeksiyon” sektörleri büyüme kaydetti. En çok büyüyen sektör yüzde 399 ila Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri oldu.

300 ihracatçı şirketi ile 125 ülkeye ihracat yapan Kahramanmaraş, ’yılda 2 milyar dolar dış ticaret, 2 bin sanayi tesisi, İso İlk 1000’de 26 şirketi, Türkiye metal mutfak eşyalarının yüzde 60’ı, Türkiye kırmızı biber üretiminin yüzde 60’ı, Türkiye iplik üretiminin yüzde 35’i, Türkiye kağıt üretiminin yüzde 20’si, Türkiye kumaş üretiminin yüzde 10’u, Türkiye çimento üretiminin yüzde 10’u, Türkiye elektrik üretiminin yüzde 8’ni üretme başarısı ile Türk ekonomisinin 17’nci şehri konumunda bulunuyor.

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 6 milyon 990 bin 33 dolardan yüzde 399 büyüyerek 34 milyon 879 bin 23 dolara,

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri5 milyon 184 bin 22 dolardan yüzde 137 büyüyerek 12 milyon 289 bin 63 dolara,

Makine ve Aksamları 2 milyon 509 bin 91 dolardan yüzde 136 büyüyerek 5 milyon 931 bin 69 dolara,

Tekstil ve Hammaddeleri 276 milyon 185 bin 30 dolardan, yüzde 23 büyüme göstererek 341 milyon 584 bin 97 dolara,

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 9 milyon 197 bin 54 dolardan, yüzde 20 büyüme göstererek 11 milyon 112 bin 51 dolara,

Hazır giyim ve Konfeksiyon 35 milyon 903 bin 44 dolardan yüzde 18,8 büyüme göstererek 42 bin 636 bin 66 dolara yükseldi. Toplam ihracat ise 438 milyon 490 bin 57 dolardan yüzde 22,2 artış göstererek 535 milyon 784 bin 18 dolara yükseldi.