Kahramanmaraş’ın korona vakalarında düşüş

Kahramanmaraş’ta geçtiğimiz aylarda yüksek seviyelerde olan korona virüs vakalarında düşüş yaşanmaya başladı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilen Kahramanmaraş’ta, hastaneye gidip test yaptıranların sayısında azalma yaşandığı öğrenildi. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim Ek Hizmet Binası Covid-19 test bölümünde herhangi bir sıra yada bekleme olmazken, test ve vaka sayılarının azaldığı öğrenildi.

Buse Naz Demirci isimli bir hasta, “Ben test vermiştim daha önce negatif çıkmıştı bu kez yine vermek istedim, akciğer testi yaptırdım” derken, bir sağlık çalışanı ise, “İnsanlar biraz daha dikkat etsin belirtilen pandemi kurallarına uysun” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep’te vaka artışı düşmeye başladı" demişti.