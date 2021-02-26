Kahramanmaraş’a tam donanımlı 5 yeni halk otobüsü

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mevcut hatlara ilave olarak tam donanımlı 5 yeni halk otobüsünü hizmete sundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarına konfor ve güvenliliği planda tutarak toplamda 351 civarında özel halk otobüsüne 5 yeni halk otobüsü ekledi. Engelli vatandaşların bu otobüslerde rahat edeceği ve kolaylık sağlayacağını söyleyen Güngör, “Yeni toplum araçlarının çevreci özelliği olması bizim için en uygun özelliktir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Araçların zamanlaması konusunda ulaşım planımızı bitirdik ve ortaya koyduk. Şehir büyüdükçe bu süreçle ilgili toplu ulaşım araçlarına ihtiyaç hâsıl oluyor. Bizle orta uzun vadede raylı sistemi de Kahramanmaraş’ımıza getirmiş olacağız. Şuan bizim 351 civarında özel halk otobüsümüz var. Yaklaşık 65 tanede Büyükşehir belediyemizin otobüsü var. Bu 65 aracımızın 27 tanesi de 12 metrelik diğerleri de 7 metrelik. Uzun hatlarda konforu daha yüksek daha geniş araçlara ihtiyacımız ortaya çıktı. Bu ihtiyacı 5 araçla destekledik. Şehirler geliştikçe, toplumsal geliştikçe konfor, güvenlik çevre gibi faktörlerde ön plana çıkıyor. Bu yeni kattığımız araçlarda konfor, güvenlik özellikle engellilerimize yönelik bu otobüslerin yükselmesi, alçalması durumu son derece uygun. Yeni toplum araçlarının çevreci olması önemli ve bu da otobüslerimizdeki çevreci özelliği bizim için uygun bir özelliktir. Bu 5 aracımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.