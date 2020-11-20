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Kahramanmaraş’a mevsimin ilk karı yağdı

Kahramanmaraş’ta kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Ahır Dağı’ndaki Yedikuyular mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

KAHRAMANMARAŞ 20.11.2020, 08:37
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Kahramanmaraş’a mevsimin ilk karı yağdı
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Kahramanmaraş’ta kış turizmi merkezlerinin başında yer alan Ahır Dağı’ndaki Yedikuyular mevkisine mevsimin ilk karı yağdı.

Kahramanmaraş şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Ahır Dağı Yedikuyular bölgesi özellikle kış mevsiminde turistlerin ilgisini çekiyor. Bölgede kayak, snowboard, trekking ve telesiyej gibi aktiviteler yapılırken, kaba inşaatı büyük ölçüde tamamlanan bungalov evlerde ise misafirler konaklama imkanı buluyor.

Yaklaşık iki bin rakımlı bölgede kar sevinci yaşandı. Bugün yağan kar ile bölge beyaza büründü.

Yağan kar sonrası ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hazır beklediği ve olası yol kapanmalarına karşı tedbir aldıkları öğrenildi.

Bölgeye geçen kış mevsiminde ilk kar 27 Kasım tarihinde yağmıştı.
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