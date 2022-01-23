Kahramanmaraş Valiliği uyardı: "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın"

Kahramanmaraş Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını istedi.

Son 30 yılın en çetin kışını geçiren Kahramanmaraş, kara teslim oldu. İl genelinde ve şehir merkezlerinde kar yağışı hala devam ederken, meteoroloji de turuncu uyarıda bulundu.

Meteoroloji verilerine göre, il genelinde bugün 18:00 kadar olumsuz havanın hakim olacak.

Kahramanmaraş Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Açıklamada, “Kıymetli vatandaşlarımız ilimiz genelinde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, trafiğe çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın araçlarında mutlaka kış lastiği takılı veya zincirli şekilde trafiğe çıkmaları, kış lastiği olmadan veya zincirsiz şekilde trafiğe çıkanlara trafik ekiplerimiz tarafından müsaade edilmeyecektir" denildi.