Kahramanmaraş Valiliği silah taşımayı yasakladı

Kahramanmaraş genelinde Kurtuluş Haftası çerçevesinde ateşli silahların taşınması 1 hafta süresince yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103.yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde 12 Şubat Kurtuluş Bayramı töreninde ve Kurtuluş Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde üzüntü verici olayların yaşanmaması için, 6-12 Şubat 2023 tarihleri arasında meskun mahallerde ve tören alanlarında kurusıkı dahil tabanca ve tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa taşınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun verdiği yetkiye dayanılarak yasaklandı.

Belirtilen günlerde kurusıkı dahil silah taşıyanlar hakkında Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapılacağı bildirildi.