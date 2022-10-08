Kahramanmaraş TSO Başkanı Balcıoğlu: "İhracatta Türkiye sıralamasında 17. il olma özelliğini koruduk”

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, “İhracatımız yılbaşından bu yana 1 milyar 119 milyon dolara ulaşarak yüzde 11.7 oldu. 2022 yılı Ocak ve Eylül ayı iller sıralamasında ise Türkiye’de 17. il olma özelliğini koruduk” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’de daha önceki yıllara oranla ihracatın hep arttığını ifade eden ancak dünyada başlayan resesyon ile ihracat rakamlarında gerileme yaşandığını kaydederek, “Kahramanmaraş ihracatı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.3 azalarak 122 milyon dolar oldu. Bu haziran ayında 152 milyon dolara kadar çıkmıştık” diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta 2022 Ocak ve Eylül dönemlerinde ihracat rakamlarını veren Balcıoğlu, “İhracatımız yüzde 11.7 oldu ve yılbaşından bu yana artışla 1 milyar 119 milyon dolara ulaştı. 2022 yılı Ocak ve Eylül ayı iller sıralamasında ise yine 17. il olma özelliğini korudu. Ocak ve Eylül dönemlerinde geçen yılın aynı dönemine göre Malya’ya ihracatını 7 bin dolardan 1.3 milyon dolara, Suudi Arabistan’a ihracatını, 197 bin dolardan 1.5 milyon dolara, Malezya’ya ihracatı 662 bin dolardan 4 milyon dolara, Suriye’ye ihracatı 8 milyon dolardan 14.6 milyon dolara çıktı” dedi.

Kahramanmaraş Ocak ve Eylül dönemlerinde en çok ihracat yaptığı 3 ülkeyi de aktaran Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"İtalya’ya önceki yılın aynı dönemine göre binde 5 azalış ile 202 milyon dolar oldu. Almanya ihracatımız yine aynı dönemde yüzde 22 artışla 91 milyon dolar oldu. Mısır’a ihracatımız, biliyorsunuz burada bir problem var ve bunu çözmek için Ticaret Bakanlığımız ve Hazine Bakanlığımız ile bir çalışma başlattık. Bugünlerde sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Ocak ve Eylül ayı dönemlerinde Mısır’a ihracatı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 azalış ile 80 milyon dolara düştü.”

Kahramanmaraş’ın ihracat ürünlerini rakamsal olarak sıralayan Balcıoğlu, “Tekstil ve ham maddeleri ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.5 azalarak 71 milyon dolar olurken, tekstil ve ham maddeleri Ocak ve Eylül dönemlerinde yüzde 10 artarak 681 milyon dolar oldu. Metal mutfak eşyalarımızda Mısır başta etken olmak üzere Eylül ayında yüzde 21 azalış ile 18 milyon dolar olurken Ocak ve Eylül dönemlerinde yüzde 15 azalarak 155 milyon dolar oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ise geçen yılın aynı ayına oranla artarak 11 milyon dolara çıktı, hazır giyimde Ocak ve Eylül döneminde yüzde 11 artarak 94 milyon dolar toplam ihracatı gerçekleştirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Balcıoğlu, "Ekim ayında da bu rakamların bu seviyelerde bulmasını tahmin ediyoruz. Ama ihracatımızın biraz ivme kazanacağını düşünüyoruz. Suudi Arabistan pazarı açıldı ve bizim olmadığımız dönemlerde o pazarda Çin malları vardı ve yavaş yavaş biz o bölgeyi de hızlı bir şekilde yükselteceğiz” dedi.