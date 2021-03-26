Kahramanmaraş trafik 190 kamerayla izleniyor

Kahramanmaraş’ta trafik yönetim merkezinde 190 kamera ile anlık veri akışı sağlanıyor. Merkez, yoğun kar ve yağmur yağışlarına karşı kent trafiğinin olumsuz etkilenmesinin önüne geçiyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı trafik yönetim merkezi, şehir genelinde yağışların etkili olmasıyla birlikte teyakkuza geçti. Merkezde bulunan 190 kamera ve değişken mesaj sistemi sayesinde şehir anlık izlenerek olumsuzluklar takip ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile hava tahminleri noktasında veri alışverişinde bulunan merkez, yağışlar sebebiyle trafikte yaşanabilecek bir aksaklığı, sürücülere uyarılar vererek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Hafta başından bu yana şehirde kar ve yağmur yağışının etkili olmasıyla birlikte arterleri kullanan sürücülere, deforme olan asfaltlar, ıslak zemin, hız kontrolü gibi pek çok konuda uyarılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Online Trafik Yönetimi’ projesi kapsamında hayata geçirdiği ‘Trafik Yönetim Merkezi’ uygulamaları, geçtiğimiz ay Şehir Ödülleri Türkiye Organizasyonu kapsamında ‘Yılın Ulaşım Projesi’ ödülüne layık görülmüştü. Proje, olumsuzluklara 1 ila 3 dakika arasında bir sürede müdahaleye imkan tanıması, teknolojik yeterlilikleri, veri akış sistemleri ve sinyalizasyon uygulamasıyla örnek gösteriliyor.