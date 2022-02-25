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Kahramanmaraş tarımı yüzde 236 büyüdü

Kahramanmaraş çiftçisinin 2021 yılında tarıma katkısı 7 milyon 117 bin TL oldu.

KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 10:44
Kahramanmaraş tarımı yüzde 236 büyüdü

Kahramanmaraş çiftçisinin 2021 yılında tarıma katkısı 7 milyon 117 bin TL oldu.

Kahramanmaraş İl Tarım Müdürlüğü 2021 faaliyet raporundan derlenen bilgiye göre, şehirde 11 kalemde tarla ürünü ekiliyor. 27 bin çiftçi sırasıyla, şekerpancarı, buğday, mısır yonca (yeşil ot), arpa, fiğ (adi-yeşil ot), korunga (yeşil ot) ayçiçeği (çerezlik), pamuk (kütlü), soya fasulyesi, yerfıstığı (kabuklu) ekimi gerçekleştiriyor. Kahramanmaraş çiftçisinin 2021 yılı tarıma katkısı ise 7 milyon 117 bin TL oldu. 2012 yılından 2021 yılına kadar şehirde tarım yüzde 236 büyüme ile kendi rekorunu da kırdı.

Türkiye’nin beşinci büyük su havzasına sahip Kahramanmaraş’ta, tarım alanı 359 bin 362 dekar, çayır mera alanı 180 bin 853 dekar, ormanlık alan 523 bin 140 dekar, diğer alan 359 bin 893 dekar, su yüzeyi 20 bin 884 dekar, toplam 1 milyon 434 bin 600 dekar arazi alanı bulunuyor. Kendi arazisinin yüzde 34’ünün orman arazisi yani yeşil olması ile de yerel halk tarafından Türkiye’nin ciğerleri Kahramanmaraş benzetmesi yapılıyor.

Ekim alanları genişliyor

Türkiye ile birlikte paralel olarak Kahramanmaraş’ta ekilen alanların hepsinde genişleme görülüyor. Kahramanmaraş’ta tarla bitkileri üretimi alanında 216 yılında 235 bin 738 dekar alan varken bu rakam 2017 yılında 235 bin 903 dekar, 2018 yılında 236 bin 639 dekar, 2019 yılında 249 bin 417 dekar, 2020 yılında 255 bin 542 dekara yükseldi

Kahramanmaraş’ta meyve üretiminde ise 2016 yılında 56 bin 109 dekar olan ekim alanı 2017 yılında 56 bin 117 dekar, 2018 yılında 59 bin 793 dekar, 2019 yılında 59 bin 916 dekar, 2020 yılında 62 bin 549 dekar oldu.

Kahramanmaraş’ta sebze üretiminde ise 2016 yılında 9 bin 718 dekar olurken, 2017 yılında 9 bin 183 dekar, 2018 yılında 9 bin 542 dekar, 2019 yılında 8 bin 987 dekar, 2020 yılında 9 bin 489 dekar oldu.

Üretim ton miktarı artıyor

2020 yılı içerisinde Kahramanmaraş’ta 374 bin ton şekerpancarı, 327 bin 203 ton buğday, 212 bin 989 ton mısır, 183 bin 225 ton yonca, 96 bin 410 ton arpa, 71 bin 460 ton fiğ, 26 bin 400 ton korunga, 19 bin 873 ton ayçiçeği, 13 bin 104 ton kütlü pamuk, 4 bin 886 ton soya fasulyesi, 3 bin 787 ton yerfıstığı kabuklu üretimi yapıldı.

Üretilen ürünler konusunda Kahramanmaraş; şekerpancarı ekilişinde 15. üretiminde 13. sırada, buğday ekilişinde 26. üretiminde 14. sırada, mısır ekilişinde 9. üretiminde 10. sırada, yonca ekilişinde 32. üretiminde 29. sırada, arpa (diğer) ekilişinde 24. üretiminde 21. sırada, fiğ ekilişinde 11. üretiminde 14. sırada, korunga ekilişinde ve üretiminde 12. sırada, ayçiçeği çekilişinde 4. üretiminde 3. sırada, pamuk ekilişinde 15. üretiminde 14. sırada, soya fasulyesi ekilişinde ve üretiminde 5. sırada, yer fıstığı (kabuklu) ekilişinde ve üretiminde 6. sırada yer aldı.

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