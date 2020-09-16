Kahramanmaraş otogarı yenileniyor
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YIKIMINA BAŞLANAN ‘ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ’NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkımına başlanan ‘Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yenileme çalışmaları yapılıyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıkım çalışmaları tamamlanırken yeni otobüs terminali iki kattan oluşacak. Terminalinin zemin katında, 18 adet bilet satış gişesi, 11 adet büfe, 1 adet kafe, 1 adet berber ve 1 adet sağlık kabini yer alacak. Birinci katta bebek bakım odası, bay ve bayan mescidi gibi bölümler yer alacak.
Terminal içerisinde yenileme çalışmaları nedeniyle şehirlerarası ulaşım hizmeti veren firmalar ise geçici olarak ilçe garajında hizmet veriyor.
Kahramanmaraş’ın her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden firma yetkilileri, terminal binası içerisinde yapılan tadilatın kendileri için de iyi bir gelişme olduğuna dikkat çekerek, daha modern ve daha ferah bir ortamda hizmet vermekten mutluluk duyacaklarını ifade ettiler.
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