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Kahramanmaraş mutfağı tur rehberlerine tanıtıldı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN, "MOZAİK YOLU VE GURME SEMİNERİNE" KATILMAK ÜZERE KENTE GELEN TUR REHBERLERİNE KAHRAMANMARAŞ MUTFAĞI TANITILDI.

KAHRAMANMARAŞ 27.08.2020, 11:48
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Kahramanmaraş mutfağı tur rehberlerine tanıtıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Mozaik Yolu ve Gurme Seminerine" katılmak üzere kente gelen tur rehberlerine Kahramanmaraş mutfağı tanıtıldı.

Kahramanmaraş’a özgü yemeklerin tanıtım toplantısı Kocabaş Konağı’nda düzenlendi. Tanıtımda Kahramanmaraş’a özgü birbirinden lezzetli yemekler, içerikleri ve yapılışları ile birlikte anlatılırken, Maraş dondurması satırla kesilerek dondurma şovu gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş mutfak kültürü açısından zengin bir kent olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, saraylara Maraşlı aşçıların gittiğini ifade etti.

“Saraydaki Maraş Mutfağı, ya da Maraş Saray Mutfağı” gibi bir sloganlarla yola çıktıklarını söyleyen Başkan Güngör, “Bu sloganla mutfak kültürünü geliştireceğiz. Bunun için yeni mekanlar, yeni tanıtım alanları, yeni çalışmalar var. Zaten var olan bir alt yapı da mevcut. Bunlarla da mutfak kültürümüzün daha fazla tanıtımını, yaygınlaşmasını inşallah sağlayacağız. İçli köftemiz, dolmamız, ekşili köftemiz vb. bize özgü bir mutfak kültürümüz var. Bu konseptte bunları geliştirmiş olacağız. Mutfak kültürümüzü içerisine alan her yıl bir etkinlik ile koordinasyon içerisinde çalışarak, derli toplu bir planlama ile tanıtmamız lazım. Bunu dünyanın diliyle pazarlamanız lazım. Yani parça parça yaptıklarınız, bir araya getirildiğinde bir zincirin halkalarını oluşturmalıdır; bizde Büyükşehir olarak, yerel yönetimler olarak tüm paydaş kuruluşlarla, odalarımızla, esnafımızla bir zincirin halkası olup, dünyanın pazarlama şartlarını göz önünde bulundurarak bunları yapmaya gayet ediyoruz” dedi.

Kahramanmaraş’ın çok yüksek bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Gaziantep Turist Rehberleri Odası Kurucu Başkanı Mehmet Severoğlu ise, “Kahramanmaraş’ın gastronomi alanındaki turizm değerlerini ortaya çıkarmak için Mozaik Yolu ve Gurme Eğitimi Seminerlerinin ikincisini yapıyoruz. Germenicia Antik Kenti çok önemli ve Kahramanmaraş’ın turizm değerlerinin ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan tarihi ve turistik mekanların tur rehberlerine tanıtılması çok önemli” dedi.

Programda katılımcılara Maraş dondurması ile şov yapan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Biz kendimizi turizm elçisi ilan ettik, Büyükşehir beledimiz tarafından düzenlenen bu organizasyon nedeniyle teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız için özellikle bu tarihi konakta birbirinden farklı Maraş yiyeceklerini sunuyoruz. Onlar burada tarihin derinliklerine giderken, kentimizin eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buluyor. Katılımcılara teşekkürler” diye konuştu.

Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’da yaylanın manzarası, doğası ve konaklama imkanlarını tur rehberlerine anlattı.

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